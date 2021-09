Durch die zweite Saison-Niederlage sind die stark gestarteten Dortmunder in der Tabelle erstmal auf Platz vier abgerutscht und haben nun vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Der BVB verlor nicht nur die Generalprobe für das zweite Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag gegen Benfica Lissabon, sondern auch Mahmoud Dahoud: Der ehemalige Gladbacher sah in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte.