Mann des Spiels war Max Kruse. Der Neuzugang hatte per verwandeltem Foul-Elfmeter die Gäste aus Köpenik in Führung gebracht, nachdem Hoffenheims Robert Skov in der 58. Minute mit einer Notbremse im eigenen Strafraum den Elfmeter verschuldet und dafür die Rote Karte gesehen hatte. Doch die Hausherren ließen sich von dem Rückschlag nicht beirren und kamen in der 80. Minute durch Munas Dabbur zum Ausgleich.