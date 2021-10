Kurz vor der Pause hätte Frankfurt sogar schon in Führung gehen können. Almamy Touré scheiterte allein vor Manuel Neuer, der per Fußabwehr in seiner unnachahmlichen Weise parierte. Fast im Gegenzug hätten die Bayern aber treffen und mit einer Führung in die Pause gehen müssen, doch Gnabry vergab nach Vorarbeit von Leroy Sané frei vor dem fast leeren Kasten (44.).