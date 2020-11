Ginge es nach Kimmichs statistischen Werten, dürfte ihm auch beim Gipfeltreffen eine maßgebliche Rolle zukommen. Wie im Mai in Dortmund, als er 13,7 Kilometer lief. Wie in der aktuellen Saison, in der er in der Bundesliga mit vier Torvorlagen zusammen mit Thomas Müller das vereinsinterne Ranking anführt und bereits mehr als die Hälfte seiner sieben Assists aus der Vorsaison angehäuft hat.