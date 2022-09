Die Bayern liefen weiter an, verzweifelten jedoch mehrmals am stark aufgelegten Gikiewicz. Sane etwa scheiterte freistehend am FCA-Keeper (72.). Am Schluss ging bei den Bayern Torwart Manuel Neuer mit nach vorne. In der fünften Minute der Nachpielzeit scheiterte er mit einem Kopfball nach einer Ecke an seinem Kollegen Gikiewicz, der den Ball reflexartig abwehrte.