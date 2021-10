Erst nach Wiederanpfiff zeigte der FC das Spiel, das ihn zuletzt ausgezeichnet hatte: Es ging nun deutlich schneller in die Spitze, die Angreifer kamen endlich in gefährliche Positionen, und Andersson traf nach starker Vorarbeit von Schmitz. Das erste Saisontor für den Schweden, der nur Augenblicke später an Funk (53.) scheiterte.