Beim 1:0 (0:0) über Werder Bremen gelang dem Team von Trainer Edin Terzic am Freitag der fünfte Sieg in Serie. Vor 81.365 Zuschauern sorgte Torschütze Julian Brandt (67. Minute) in dessen 300. Bundesligaspiel für den hart erkämpften Erfolg des BVB, der damit seit saisonübergreifend 16 Bundesliga-Partien ungeschlagen ist. Vor Spielbeginn gab es eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Nahost-Konflikts.