Überraschend hatte Frankfurts Trainer Oliver Glasner gegen die Bochumer auf die Anfangsformation vom Piräus-Spiel gesetzt - einer kurzen Regenerationszeit für die Spieler zum Trotz. Bochums Coach Thomas Reis dagegen stellte sein Team im Vergleich zum 1:0-Erfolg am Spieltag zuvor in Fürth zweimal um: In der Offensive erhielten Blum und Takuma Asano den Vorzug vor dem schnellen Gerrit Holtmann sowie Milos Pantovic.