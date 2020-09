Bevor es am Freitag mit dem Ligaauftakt des FC Bayern gegen den FC Schalke losgeht (live im ZDF ab 20:15 Uhr), äußerte sich auch Leon Goretzka über Leroy Sané. Was er vorm Vergleich mit seinem und auch Sanés früherem Klub sagte, fasste die Münchner Ansprüche an ihren Königstransfer gut zusammen. "Er hat eine große Schnelligkeit, einen guten Zug zum Tor und ist in der Lage, Tore vorzubereiten." Sein Zusatz: "Und das erwarten wir auch von ihm."