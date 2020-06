Nicht ganz so stabil wie das Selbstbewusstsein des Übungsleiters ist das der Mannschaft. Gerade in der Rückrunde kassierte die Fortuna nach ihren überwiegend guten Auftritten oft späte Gegentore und verspielte so die reelle Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt.



Irritierend: Beim jüngsten 1:1 gegen Augsburg, einem der schwächsten Spiele unter Rösler, zeigten selbst Leistungsträger wie Berisha, Stöger oder Abwehrchef Kaan Ayhan Nerven. Auf der anderen Seite bewies das Team zuletzt Moral und machte wie- schon drei Tage zuvor - bei Champions-League-Viertelfinalist Leipzig (2:2 nach 0:2) gegen den starken FCA einen Rückstand wett.