Trotz Frust herrschte in den Fanforen und der Presse die Meinung vor, dass Werder seine Lage selbst verschuldet habe. Wer mit nur einem gewonnenen Heimspiel nach dem 32. Spieltag überhaupt noch Chancen auf den Klassenerhalt habe, "kann dem Fußballgott danken"“, schrieb der "Weser-Kurier".



Noch am Dienstag war die gute Leistung bei der 0:1 Niederlage gegen den FC Bayern München als Aufmunterung empfunden worden. Davon will sich Sportchef Frank Baumann auch jetzt nicht abbringen lassen. "Es war so oder so klar, dass wir in Mainz gewinnen müssen."