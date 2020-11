Der FC Bayern hat zum Jubiläum von Hansi Flick den Sieg verpasst und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegen gelassen. Im 109. Nord-Süd-Klassiker, kein Spiel gab es in der Fußball-Bundesliga so oft, reichte den Gästen das Tor durch Maximilian Eggestein (45.), um nach 22 Pflichtspielniederlagen gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister wieder einen Punkt zu bejubeln. Eggestein hatte die Gäste aus Bremen fast mit dem Pausenpfiff in Führung gebracht. Kingsley Coman gelang nach einer guten Stunde (62.) nur noch der Ausgleich für den FC Bayern. Joshua Sargent hätte in der Schlussphase allein vor Manuel Neuer sogar noch den Siegtreffer erzielen können, scheiterte aber am Bayern-Keeper.