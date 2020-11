Erst nach der Pause trugen die Bemühungen der Schwarzgelben erstmals Früchte. Haaland brachte den BVB in der 47. Minute zurück in die Partie, als er nach einer Hereingabe von Can goldrichtig stand. Nur zwei Minuten später traf der Norweger nach toller Vorarbeit von Julian Brandt erneut. Jetzt war der Widerstand der Berliner gebrochen.