Andreas Luthe kämpft mit Union Berlin in der Bundesliga gerade um internationale Plätze - und neben dem Platz für den Frauenfußball. "Ich bin mental nach dem Training jetzt nicht so ausgelastet, dass ich nicht noch Platz für etwas anderes hätte. Da gehört soziales Engagement dazu - und auch ein Thema wie der Frauenfußball", sagte Luthe am Samstag im "aktuellen sportstudio".