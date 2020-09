Wie Sebastian Rudy wollten auch Nabil Bentaleb und Mark Uth eigentlich gar nicht mehr in Gelsenkirchen sein. Die in der vergangenen Saison verliehenen ehemaligen Stars besitzen auf Schalke gut dotierte Verträge, weshalb sie Schneider gerne losgeworden wäre – bisher ohne Erfolg. Nun sind sie zum Auftakt in München voraussichtlich genau so erste Wahl wie Kapitän Omar Mascarell, der über ein halbes Jahr verletzt ausgefallen und beim letzten Test gegen Bochum (3:0) noch nicht am Ball war.