Unter dem Chefübungsleiter Steffen Baumgart wird beim 1. FC Köln viel gesprochen. Darüber, ob man nach dem Training gemeinsam isst, oder ob das Team vor Heimspielen zu Hause oder im Hotel schläft. Alkoholverbote zu erteilen oder zu kontrollieren, was seine Spieler auf Instagram so verbreiten, findet Baumgart "albern". In einem Punkt allerdings ist der 49-Jährige strikt.