Leverkusens Klubboss Fernando Carro hatte die Trainerdiskussion schon vor dem Porto-Spiel erheblich angeheizt. Im Doppelpass bei Sport1 sagte er, Bayer sei "nicht unvorbereitet" und forderte Ergebnisse, "so schnell wie möglich". Sportlich spitzte sich Bayers Situation in Portugal weiter zu. Vier Tage nach dem 0:4-Debakel in München präsentierte sich die Werkself in Porto zwar verbessert, doch unterm Strich stand am dritten Spieltag der Champions League die zweite Niederlage.