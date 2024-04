Bundesliga: Leverkusen rettet Remis gegen Stuttgart

Beiden Teams fehlten in Granit Xhaka und Angelo Stiller die wohl wichtigsten Stabilisatoren im Mittelfeld. Und der Respekt voreinander war riesig. Alonso hatte den VfB, der sein Team auch beim 2:3 im Pokal-Viertelfinale nach zweimaliger Führung schon so nahe an einer Niederlage hatte wie kaum eine andere Mannschaft, im Vorfeld als "eine der besten Mannschaften Europas in dieser Saison" geadelt.