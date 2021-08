Es war eine Kampfansage an die Konkurrenz in Europa. An das sündhaft teuer zusammen gestellte Starensemble von Paris Saint-Germain mit Lionel Messi und Neymar. An Titelverteidiger FC Chelsea und die Königlichen von Real Madrid, die sich gerade um PSG-Stürmer Kylian Mbappé bemühen. Und an die beiden Klubs aus Manchester, von denen United statt City das Transfer-Ringen um den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo gewonnen hatte.