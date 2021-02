Arminia Bielefeld hat zum Abschluss des 21. Spieltages in der Fußball-Bundesliga ein spektakuläres Unentschieden bei Bayern München erkämpft. Nach 90 sehr unterhaltsamen Minuten, in der die Gäste zweimal mit zwei Toren in Führung lagen, hieß es in München 3:3 (0:2). Nach dem Remis liegen die Bayern in der Tabelle nun fünf Punkte vor dem Zweiten RB Leipzig. Bielefeld rangiert punktgleich mit Hertha BSC auf dem Abstiegsrelegationsplatz.