Topspiel gegen Bayern: Xhaka, der Mahner aus dem Mittelfeld

Nach dem Schlusspfiff des Spiels gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag zeigte Granit Xhaka eine famose Ausdauerleistung in der Disziplin "Wut konservieren". Noch auf dem Rasen schimpfte der Leverkusener Mittelfeldspieler vor einer TV-Kamera über die Leistung seiner Meisterelf, die mit großer Mühe mit 4:3 gewann . Den Schweizer störten die vielen Gegentore. "Weckruf", war zu vernehmen, "naiv verteidigt" und "das reicht so nicht".