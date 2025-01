Überhaupt gewannen die Bayern vor der letzten Saison in der Bundesliga vier Mal in Folge nicht gegen die Gladbacher. Die deftigste Niederlage setzte es in der Zeit jedoch im DFB-Pokal . 0:5 ging der Rekordmeister vor etwas mehr als drei Jahren bei den Westdeutschen unter - eine Niederlage die bis heute nachhallt.