Obwohl er in Leipzig absoluter Stammspieler und Kapitän gewesen war, sei es "logisch, wenn du zum FC Bayern kommst, dass du erstmal Herausforderer bist", so Sabitzer. Der Schlüssel für dieses Problem sind sein Wille und seine Vielseitigkeit, er kann auch auf der Sechs und zur Not auch auf den Flügeln spielen. Das schätzte Nagelmann schon in den vergangenen beiden Jahren bei RB an ihm.