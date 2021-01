Die Bayern erhöhten den Druck. Lewandowski scheiterte an der Latte, den Nachschuss von Goretzka parierte SC-Keeper Florian Müller stark (59.). Doch Petersen erwischte den Rekordmeister nach einer Ecke kalt per Kopf. In der unterhaltsamen Schlussphase traf Müller nach Vorarbeit von Sane zum 2:1. Lewandowski hatte den dritten Treffer auf dem Fuß (79.), auch Sane vergab (89.). Auf der anderen Seite traf Petersen die Latte (90.+1).