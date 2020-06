Niklas Funke im Stadion von Mainz 05

Quelle: ZDF/Lorenzen

Sehr unterschiedlich sind die Erfahrungen, die er als Rollstuhlfahrer in den Stadien macht – gerade, wenn er sich das Spiel mit seinen Freunden in der Kurve angucken will. In England, wo es viele neue Stadien gibt, könne man mit seinem Rollstuhl sitzen wo man wolle, während bei uns meist nur einer der begrenzten Plätze irgendwo auf der Geraden bleibe. "Im Gästeblock selbst kann man nur in Berlin und Frankfurt sitzen", sagt Funke.