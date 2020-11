Im September 2007 pfiff die gebürtige Niedersächsin, die 1999 als DFB-Referee in der Frauen-Bundesliga angefangen hatte, ihre erste Partie in der zweiten Liga der Männer - und im September 2017 dann ihr erstes Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Umgang mit ihren männlichen Kollegen sei immer harmonisch und auf Augenhöhe gewesen, erzählte sie nun im "Aktuellen Sportstudio" – und sprach dabei auch von speziellen Momenten der Anerkennung.