Für einen Zweitligisten sei es extrem schwierig, sich nach erreichtem Aufstieg in der höchsten Spielklasse zu etablieren, argumentiert Arabi. Das große Manko in seinen Augen: "Innerhalb der Liga, aber auch zwischen der ersten und zweiten Liga sind die Fernsehgelder einfach so ungerecht verteilt, besteht eine so große Diskrepanz."