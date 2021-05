Doch auf dem Platz war davon nichts zu sehen. Schon in der dritten Minute ging Gladbach in Führung, weil in der Defensive der Bremer jede Aggressivität fehlte. Marcus Thuram konnte unbedrängt Stefan Lainer bedienen, der Lars Stindl in der Mitte bediente, wo der Gladbacher Kapitän völlig freistehend einschieben konnte.