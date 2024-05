Bilanz zur Fußball-Bundesliga: Neu-Meister und Drama zum Schluss

Dazu besteht die Option auf zwei weitere Titel, denn auch im Europa-League-Finale (am 22. Mai in Dublin gegen Atalanta Bergamo) und im DFB-Pokalfinale (am 25. Mai in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern) ist diese von Sportdirektor Simon Rolfes grandios komponierte und von Xabi Alonso famos orchestrierte Mannschaft dabei.