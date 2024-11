Wunschkandidat: Hecking soll Bundesligist Bochum retten

Selbst die Unterstützung ihrer sonst so unerschütterlichen Fans verloren die Bochumer beim 2:7-Debakel in Frankfurt. Früh in der Partie gab es Pfiffe aus dem voll besetzten Auswärtsblock. Als die Mannschaft nach Abpfiff den beschämten Gang in die Kurve antrat, hatte ein Großteil des Blocks längst das Weite gesucht. Die Gesänge hatte die Kurve schon im Laufe des zweiten Durchgangs eingestellt.