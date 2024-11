Frühes Can-Rot: Der BVB enttäuscht in der Liga gegen Mainz

Dortmund früh in Unterzahl : Der BVB enttäuscht in der Liga gegen Mainz

Borussia Dortmund kann diese Bundesliga-Saison in fremden Stadien nicht gewinnen. Auch in Mainz unterlag der BVB, der ab der 27. Minute in Unterzahl spielte.