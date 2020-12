Ein Muster, das sich auch in der aktuellen Saison zeigte, und diesmal in einer historischen Niederlage gipfelte: nur ein Erfolg in den letzten fünf Pflichtspielen, nur vier Punkte in fünf Bundesligapartien und dazu satte 13 Gegentore. Der Trainer, der schon oft die Wende geschafft hatte, wirkte spätestens nach dem Stuttgart-Desaster hilflos.