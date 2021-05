So wie bei Jadon Sancho, der jüngst einen Clip via Twitter teilte, in dem sein Gegenspieler zu Boden stolpert. Das war ein wenig respektlos, aber gleichzeitig Balsam für die geplagte BVB-Seele. Denn nach einer Hinrunde des Grauens ist Dortmunds Tempodribbler wieder in der Lage, Gegner schwindelig zu spielen.