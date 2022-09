Verpassen wird Reus dagegen die kommenden beiden Länderspiele in der Nations League gegen Ungarn am 23. September und am 26. September in England. Sollte die von Sebastian Kehl prognostizierte Ausfalldauer von drei bis vier Wochen aufgehen, blieben vier weitere Wochen bis zum WM-Startschuss von Bundestrainer Hansi Flick am 14. November. Und Reus hätte wohl körperlich nicht zu viel verloren.