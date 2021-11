Bei den Gastgebern hatte sich die personelle Lage vor dem Anpfiff noch etwas entspannt. Raphael Guerreiro rückte sofort in die Startformation, Emre Can und Mahmoud Dahoud nahmen zumindest wieder auf der Bank Platz. Von dort sahen sie wie die 57.900 Zuschauer einen spielbestimmenden BVB, dem in der Spitze allerdings die Durchschlagskraft fehlte.