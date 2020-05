Bundesliga muss weiter warten

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für die nächste Konferenz mit den Ministerpräsidenten an besagtem Datum "sehr klare Entscheidungen" für den Sport angekündigt. Dann werde es darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen "bestimmte sportliche Betätigungen" wieder möglich sein werden. Damit müssen die Profiklubs wie auch der gesamte Sport mindestens eine weitere Woche warten.



Der nächste Schritt zum erhofften Neustart kann also frühestens am kommenden Mittwoch erfolgen. Dann tagen Merkel und die Ministerpräsidenten erneut, auch die Bundesliga dürfte dann Thema sein. Bis dahin soll zudem eine Beschlussvorlage für die schrittweise Wiederaufnahme des gesamten Sportbetriebs erarbeitet werden.