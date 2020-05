Die Kampfansage fürs Spitzenspiel kam etwas früh, dafür war sie an Deutlichkeit nicht zu toppen. "Ich bin nicht zum BVB gewechselt, um Platz zwei hinter Bayern zu festigen", hatte Emre Can vor einer Woche via "Sport-Bild" posaunt. Der selbstbewusste Neue ist einer der Gründe, warum die Borussia trotz Vier-Punkte-Rückstand auf Liga-Primus München auf die Meisterschaft hoffen darf.