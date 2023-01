Beim Bundesliga-Neustart der Werkself am Sonntag in Gladbach wird der 19 Jahre junge Ausnahmekönner, von Alonso als "großartiger Winterzugang" begrüßt, aller Voraussicht nach sein erstes Pflichtspiel seit zehn Monaten bestreiten. Ein Signal der Hoffnung nicht nur für die Leverkusener – sondern auch für Hansi Flick in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main.