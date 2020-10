Bei Werder Bremen hielten sich die Folgen in Grenzen. Nach einem positiven Test bei U21-Nationalspieler Felix Agu hatten sich Mannschaft und Trainer-Team am Donnerstag freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, ehe es am Freitagnachmittag Entwarnung gab. Die Testreihen, die beim Team sowie Trainer- und Funktionsstab durchgeführt wurden, fielen alle negativ aus. Werder kehrte in den Trainingsbetrieb zurück.