Der in das regelmäßige Testungsprogramm eingeschlossene Personenkreis darf sich dann nur noch im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände beziehungsweise im Stadion aufhalten. Das bedeutet: Kein Einkaufen, Freunde treffen oder Spazierengehen. Vor dem vorletzten Spieltag werden sich dann alle Klubs am 12. Mai in ein "Quarantäne-Trainingslager" begeben, wo sie auch von ihren Familien abgeschottet sind und sich nur noch in der eigenen Blase aufhalten.