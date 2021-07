Eine Ausnahme gibt es: Der FC Bayern darf seine Heimspiele in der Münchner Arena vor höchstens 20.000 Zuschauern austragen. Grund: Der Freistaat Bayern fährt aufgrund der Delta-Variante des Coronavirus und der erwartbaren Reiserückkehrer-Problematik zunächst einen vorsichtigen Kurs bei der Wiederzulassung von Zuschauer*innen und will nur eine Auslastung von höchstens 35 Prozent erlauben. Auch die Bundesligisten FC Augsburg und Greuther Fürth sind sowie die anderen bayerischen Vereine in der 2. und 3. Liga davon betroffen.