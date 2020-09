Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen wollen laut "Bild" auf 12,5 Millionen Euro aus dem aktuellen TV-Vertrag verzichten. Das Geld fließt nun in den Solidartopf.



Die vier Klubs stocken diese Summe mit eigenen Mitteln zudem um insgesamt 7,5 Millionen Euro auf. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) solle "je nach Bedürftigkeit" entscheiden, welcher Verein Geld erhält.



Der Liga-Verband hatte am Dienstag beschlossen, die Saison in der 1. und 2. Bundesliga bis 30. April - statt wie vorher bis 2. April - auszusetzen.