An Mainz 05 auf dem rettenden Rang 15 hat sich das einstige Schlusslicht bereits bis auf einen Punkt herangearbeitet. Auch Frankfurt, Union Berlin und Augsburg sind inzwischen in Reichweite. "Bei dem Fußball, den wir seit einigen Wochen spielen, bin ich sicher, dass wir auch in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen", sagt der zuletzt treffsichere Angreifer Kenan Karaman.



Abschied nehmen heißt es für die Düsseldorfer erst mal nur von Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Zum 31. Mai wird der Vertrag des Fußball-Globetrotters aufgelöst. Die Entscheidung für den Stopp seines Engagements traf der 47-Jährige bereits einige Wochen vor Ausbruch der weltweiten Corona-Krise - weil ihm nach der Entlassung von Trainer Funkel vor allem Beleidigungen gegen seine Familie auf den Magen schlugen.