Selbst einer der beste Saison-Auftritte von Borussia Dortmund trieb Mats Hummels die Zornesröte ins Gesicht. Beim 3:2-Sieg in der Champions League in Sevilla ärgerte sich der BVB-Abwehrchef zu Beginn über einen Weitschusstreffer und am Ende über ein Gegentor nach einem Standard. Noch im Aufschwung bleibt sich die launische Borussia treu und schleppt Altlasten mit ins Spiel auf Schalke, in dem sie nun auch die Liga-Trendwende erzwingen will.