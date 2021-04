Wenn ein Sportchef sagt, die Führungsgremien befänden sich in ergebnisoffenen Gesprächen über die Zukunft des Trainers, kann letzterer normalerweise seinen Spind räumen. Außer in Bremen: Bei keinem Klub ist der Trainerwechsel als letztes Mittel im Abstiegskampf so verpönt wie bei Werder. Diesen Beitrag zur Fußballkultur im Lande leistet der Bundesliga-14. auch nach sieben Niederlagen in Folge und in akuter Abstiegsnot weiter (nach 31 Spielen 30 Punkte bei 34:51 Toren, vor Bielefeld und Köln).