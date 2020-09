Von 10:30 Uhr bis in den späten Nachmittag grübelte das DFL-Präsidium am Dienstag über einen Ausweg aus der existenzbedrohenden Lage - das Ergebnis war alternativlos: Der deutsche Profifußball strebt die Rückkehr aus der Zwangspause wegen des Coronavirus erst nach dem 30. April an. Bislang galt der 2. April.



Die DFL betonte erneut, die "Saison bis zum 30. Juni zu Ende spielen zu wollen, soweit dies rechtlich zulässig und selbstverständlich gesundheitlich" vertretbar ist. Der Liga-Verband arbeite nun "an Konzepten, Spiele [...] auch ohne Stadion-Zuschauer und mit einem Minimal-Einsatz von Arbeitskräften in den Bereichen Sport, allgemeine Organisation und Medien durchzuführen".