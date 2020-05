Ab Samstag, den 16. Mai, rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga und in der 2. Liga. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert - am Samstag (ab 23 Uhr) Gast im aktuellen sportstudio - gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass dann unter anderem die Spiele zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (15:30 Uhr) und Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr) auf dem Programm stehen. Die Liga hatte wegen der Corona-Pandemie seit dem 11. März pausiert.