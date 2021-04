Nachdem Hertha BSC am vergangenen Donnerstag als erster Bundesligist nach positiven Tests für 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurde, kamen die Pläne wieder auf den Tisch. Auch in der 2. und 3. Liga gibt es mehrere betroffene Klubs. Jüngst traf es Holstein Kiel, den SV Sandhausen, den Karlsruher SC oder auch Dynamo Dresden, die geschlossen in Quarantäne geschickt wurden.