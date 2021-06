Zuletzt setzte die DFL das Top-Spiel der Liga fünfmal in Folge Anfang November an, davon sogar viermal in Folge am 11. Spieltag. Später als in der kommenden Saison war die Partie der beiden Meister-Favoriten zuletzt in der Saison 2012/2013 (damals am 15. Spieltag).