BVB-Trainer Lucien Favre kann aus dem Vollen schöpfen.

Quelle: Reuters

Wer als so junger Kerl in der zweiten englischen Liga besteht, den schreckt kaum noch etwas."Ich bin schwer von ihm beeindruckt, und zwar noch mehr von seiner Mentalität und Persönlichkeit", schwärmte Bellinghams langjähriger Jugendtrainer Mike Dodds jüngst via "Ruhr Nachrichten". Die krasse Ablöse von 25 Mio. Euro für einen Teenager wirkt plötzlich gar nicht mehr so horrend.



Die gut zehntausend Fans jedenfalls, die nach dem vorläufigen Ende der kurzen Geisterspiel-Ära wieder ins frühere Westfalenstadion dürfen, werden gespannt sein. Auch auf Giovanni Reyna, den zweiten 17-Jährigen mit Stammelf-Potenzial. Schon in der vergangenen Rückrunde hatte der Sohn des früheren Wolfsburg-Profis Claudio Reyna sein Können angedeutet, etwa beim Traumtor gegen Bremen. Diesen Sommer hat der US-Boy weitere Fortschritte gemacht. Mit Speed und Finesse kann Reyna hinter den Spitzen spielen oder als Sancho-Pendant auf dem Flügel.